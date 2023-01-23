『Mammut アトラス ダウンジャケット ダークブルー（M）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 23分に出品され03月22日 11時 23分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 11/22 商品ブランドの記載に誤りがありましたので訂正させて頂きました。



着用回数少ない美品です。

お気に入りでしたが、サイズアウトの為やむなく出品します。



【サイズ】

M

肩幅45

着丈64

身幅54

素人採寸の為誤差はご容赦ください。



【発送】

ある程度圧縮して発送させて頂きます。



【高機能ダウンジャケット】

Mammutのダウンジャケットは、優れた保温性を提供し、寒い季節に最適です。軽量でありながら、しっかりとした暖かさを持ち、アウトドア活動にも適しています。



【デザインと機能性】

ダークブルーの光沢ある素材といえろーとレッドの差し色がとてもオシャレで、ダブルジッパー、4つのポケットがあり、利便性も兼ね備えています。



- ブランド: Mammut

- 色: ダークブルー

- 素材: ダウン

- フード: 取り外し出来ません

- ジッパー: ダブルジッパー

- ポケット数: 4

- ロゴ: 刺繍ロゴ等



宜しくお願い致します。



汚れ・破れ・臭いなど···なし



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Mammut

アトラス

ダウンジャケット

ダークブルー（M）