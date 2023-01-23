『Hender Scheme エンダースキーマ azuma bag big【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 19時 47分に出品され04月10日 19時 47分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数回使用したのみで美品です。



あまり目立ちませんが、一箇所擦れのようなものがあります。



購入時の紙袋もお付けします。



カラー：ナチュラル



定価30800円



日本に古くから伝わる風呂敷を縫い合わせ生まれた新しいあづま袋を極厚の綿麻ツイルで使ったバッグです。

ペットボトル、携帯電話、お財布が入る普段使いしやすい、手持ちのハンドバッグです。ハンドルにベジタブルタンニンなめしの牛革を使用しているので、使い込むごとに手に馴染んでいきます。

ムラのある素材感と特徴のあるユニークな形状が目を惹きます。



detail

material: cotton65%:jute35%/cow leather/cotton tape



W39 × H30 x D7 cm

ショルダー：68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Hender

Scheme

エンダースキーマ azuma

bag

big