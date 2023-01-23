『THE NORTH FACE ダウンジャケット 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 02時 42分に出品され05月02日 02時 42分に終了予定です。即決価格は21,840円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い保温性】

ダウン素材を使用しており、寒冷地でもしっかりとした保温性を提供。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら、ファー付きフードがアクセントになり、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすい。



【機能性】

内側はキルティングデザインで、着心地が良く、動きやすさを考慮した作りになっています。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- 素材: ダウン

- フード: ファー付きフード

- 内側デザイン: キルティング

- ロゴ: 背面にロゴあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

黒