『THE NORTH FACE バルトロライトジャケット ニュートープ M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 16分に出品され03月22日 19時 16分に終了予定です。即決価格は16,065円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE ジャケット バルトロライトジャケット メンズ

全体的にとても綺麗な商品です。



カラー：NT（ニュートーブ）



●その他、注意事項：

小さく畳んで発送します。折りシワについてあらかじめご了承下さい。

●綺麗な商品ですが、中古であることにご理解頂ける方のご購入をお願いします。





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モデル...BALTRO LIGHT JKT

サイズ...M

素材・柄...GORETEX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

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M