『希少 Post OAlls ダウンジャケット オーバーサイズ モコモコ【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 18時 35分に出品され04月02日 18時 35分に終了予定です。即決価格は9,879円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎値下げ交渉

出品時の期間限定でフォロー割

【10%OFF】

実施中です⭐︎



ご希望の値段などがあれば、可能な範囲で対応しますのでどんどん連絡いただければと思います！



◎ブランド等

ポストオーバーオールズ



◎カラー

黒色 ブラック



◎サイズ

記載不明ですがXLサイズ程度のサイズ感です

着丈約84

身幅約66

肩幅約55

袖丈約68



◎状態

フードが欠品しています



多少使用感はありますが、破れなどの大きなダメージはなくまだまだお使いいただけます



◎商品説明等

ノースフェイスのヌプシのように、かなりモコモコにダウンがつまったポストオーバーオールズのダウンジャケットです



サイズは大きめでドローコードでシルエットの調整可能です



◎他にも



#westwill

にてハイブランド、ストリートブランド、古着等を出品していますので、よろしくお願いいたします



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポストオーバーオールズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少 Post

OAlls

ダウンジャケット オーバーサイズ モコモコ