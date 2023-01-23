『新品 mystic ドロスト2way中綿コート オフホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 16時 36分に出品され04月24日 16時 36分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1/21から1/26までだけの値下げページとなります。

14500円→13900円

1/27にはこちらのページを消す予定です。



先日購入しましたが、他のアウターを購入したのでこちらを出品します。

宅急便で送るためお値下げ不可となります。

公式ではオフホワイトは完売しております。



以下ZOZOTOWNより抜粋

・真冬にも最適な中綿アウター。

・丈を変えられる2WAY仕様。

・首元まで閉められるデザインなので暖かく着ていただけます。



#オフホワイト

#ミスティック

#中綿アウター

#2way



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ミスティック

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品 mystic

ドロスト2way中綿コート オフホワイト