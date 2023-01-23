『【スナフKIN様専用】パタゴニア ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 18時 23分に出品され03月12日 18時 23分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Sサイズですが、多分Mくらいのサイズ感。

ポケットのドローコード持ち手部分が劣化し破損、タグに多少シミありの状態ですが、使用頻度はそれ程なく、他の状態は良いと思います。

両ポケットがハンドウォーマー使用になっていて、突っ込んでいるだけで温かいです。



カラー···ブルー



柄···無地系



素材(詰め物)···ダウン



肩幅···47cm

身幅···56cm

袖丈···63cm

着丈···60cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【スナフKIN様専用】パタゴニア ダウンジャケット