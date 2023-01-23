『パタゴニア ナノエアジャケット ブラック メンズ S【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 16時 36分に出品され04月11日 16時 36分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナノエアジャケット 数回着用しました。



毛玉ができやすい製品ですが、首回りに少しだけ毛玉がある程度です。

その他、目立つところにダメージはなく、あっても多少の擦れや薄い汚れ程度に見えます。



あくまでも中古品ですので、写真にて判断いただき、神経質な方はご遠慮ください。





カラー...ブラック

サイズ…S ※普段国内ブランドではM～Lサイズ着用ですが、Sサイズでミドルレイヤーとしてはジャストでした



肩幅：42cm

袖丈：67 cm

身幅：53cm

着丈：74cm

※ひらおきの素人採寸となります ご了承ください



柄...無地系



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア ナノエアジャケット ブラック メンズ

S