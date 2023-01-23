『JACKROSE ポリキャンバス フードダウンジャケット ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 37分に出品され03月08日 18時 37分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポリキャンバス フードダウンジャケット





やや使用感あります。全体的に状態きれいですが

右ポケット外側に小さな汚れ。内側にもやや汚れあり(写真で判断して下さい)



¥24,200



商品説明

キャンバスポリエステルを表面に使用した無骨なダウンジャケットが登場。裏地は強度と光沢を兼ね備えたシレー加工ナイロンを使用。シンブルなミドル丈のデザインはコーディネートの幅も広く、冬場の防寒アウターとして重宝する事は間違いない。インナーに厚手のニットやスウェットを着込めば更に防寒性はアップ、その際は1サイズUPをチョイスするのがおすすめです。カラーはブラック。JACKROSEの刻印入りのボタンもアクセントになっている。ビッグシルエットなので、ユニセックスで着用可能

内側にも両ポケットあり。



カラー...ブラック



素材(詰め物)...ダウン70%



サイズ…4

【平置き素人採寸です】

肩幅47

袖丈66

身幅55

着丈72

多少の誤差はご了承下さい





#ぽっぽselect 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JACKROSE

ポリキャンバス

フードダウンジャケット

ブラック