『BEAUTY&YOUTH 別注 johnstons ストール【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 14時 31分に出品され04月19日 14時 31分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 21500円からお値下げしました。

ジョンストンズのビューティー＆ユース別注ストールです。

3度使用後カシミヤ用クリーニング済みでハンガーにかけて自宅保管しておりました。

シミ汚れはありませんが、自宅保管にご理解下さる方よろしくお願い致します。

定価 ¥41.580

縦184cm 横70cm フリンジ8cm（素人採寸）



カラー···ブラック

柄・デザイン···チェック

素材···ウール、カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジョンストンズオブエルガン カラー: ブラック系/ホワイト系/ブルー系

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ BEAUTY&YOUTH

別注 johnstons

ストール