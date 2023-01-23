『<美品>PALTO ネイビー ハーフ丈 チェスターコート サイズ48【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 14時 38分に出品され04月21日 14時 38分に終了予定です。即決価格は14,260円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます。

服の系統が変わりましたので出品いたします。



<商品>

PALTO パルト

GERALDO NEO

シングル チェスターコート

ハーフ丈



<詳細サイズ>

表記 サイズ48

肩幅 45cm

身幅 53cm

袖丈 62cm

着丈 89cm



180cm 75kg 普通体型で着用しておりました。



<素材>

毛 37%

アクリル 25%

ポリエステル 13%

ナイロン 10%

綿 9%

絹 6%



<色>

ネイビー系



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



<備考>

ご質問等ございましたら、何なりとお申し付けください。



あくまで中古ですので神経質な方はご購入をご遠慮ください。



宜しくお願い申し上げます。





柄・デザイン···無地



カラー···ブルー



素材···ウール



季節感···秋,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラルディーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ <美品>PALTO

ネイビー

ハーフ丈

チェスターコート

サイズ48