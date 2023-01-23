『H_beauty &youthフーデットコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 02時 25分に出品され04月13日 02時 25分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウール88%カシミヤ12%のフーデットコート



冬場はワンパターンコーデになりがちですが、

絶妙なダークグレーダブルジップによりスマートなシルエットに出来る冬の救世主です。



誰か忘れましたが何度かテレビで芸能人が着用してるのを拝見しました。



サイズはS表記ですが投稿者は179センチ62キロです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ H_beauty

&youthフーデットコート