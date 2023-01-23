『ダウンコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 06時 23分に出品され03月03日 06時 23分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー ブラック

サイズ M

肩幅 約46.5cm

身幅 約60.5cm

着丈 約82.5cm



真っ黒ではなく、チャコールグレーっぽいカラーです。

ダウン90%の軽くて暖かいダウンコートで、オンオフどちらでも着用いただけるデザインです。

内側にメッシュのポケットがありますが、全体的に毛玉があります。

その他目立つダメージはなく、まだまだご使用いただけると思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダウンコート