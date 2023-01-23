『パイナップル様専用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 08時 27分に出品され03月08日 08時 27分に終了予定です。即決価格は24,990円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 buymaで、昨年の12月に購入し、10回程着用しました。

特に破れや、汚れはございません！！



￥70000→￥68000→￥65000→￥60000

→55000



【ブランドの特徴】

Stüssyはストリートファッションのアイコンとして知られ、洗練されたデザインと高品質な素材を使用しています。このダウンジャケットは、そのスタイルと機能性を兼ね備えています。



【機能性】

ダウンジャケットは保温性に優れ、寒い季節に最適です。ジッパーポケットが2つあり、収納力も抜群です。



【スタイル】

シンプルな黒色で、どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからスポーティーまで幅広いスタイルに対応します。



- ブランド: Stüssy

- サイズ: M

- 色: 黒

- デザイン: ダウンジャケット

- スタイル: ショート丈

- ポケット: 前面に2つのジッパーポケット



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パイナップル様専用