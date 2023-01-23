『NEIGHBORHOOD ネイバーフッド Pコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 42分に出品され03月26日 19時 42分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヘビーメルトンを使用したライナー付きPコート。

ハンドウォーマーポケット内と袖口裏には

防寒性、耐久性に優れたコーデュロイを配置。

左袖口に刺繍ロゴ。左肩と裾にはスペックラベルを付属



購入当時に2.3回程度着用したのみで、目立った傷や汚れ、毛玉などはございません。



Pコートのデザイン性も高く、流行りで着れなくなるようなコートでもなく、大切に着てくれる方にご購入頂きたいと思います。



自宅保管、中古品であることご理解のほど、ご購入ください。



購入後は返金返品などの対応は致しかねますので写真にてご判断の方お願い致します。



よろしくお願いします。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NEIGHBORHOOD

ネイバーフッド Pコート