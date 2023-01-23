『タトラス ダウンジャケット アゴルド 濃紺 ネイビー サイズ03【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 10時 04分に出品され04月03日 10時 04分に終了予定です。即決価格は20,286円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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専用販売は対応しておりません。

アパレル商品は全て一点物！早いもの勝ちです◎





■コンディション

比較的綺麗な商品。

目立ったダメージや汚れは無くまだまだご使用頂けます。（あくまでもユーズド品ということをご理解下さい。）





■表記サイズ 03



実寸約（cm）

肩幅 46

身幅 56

着丈 66





⬜サイズについて

着用感は個人差がありますので実寸サイズで記載させて頂いております。

なお採寸には多少の誤差がある事がございます。

ご了承下さい。





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⬜USED古着アイテムになりますので抵抗のある方や新品のような状態をお求めの方・神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タトラス ダウンジャケット アゴルド 濃紺 ネイビー サイズ03