『POP TRADING COMPANY ダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 10時 08分に出品され03月10日 10時 08分に終了予定です。即決価格は11,475円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フードやウエストのところにドローコードが付いており自分好みのシルエットに合わせられるところが特徴です。

デザインや色的にこれからの冬様々なスタイリングに活用できると思います。



身幅59.5 肩幅48.5 着丈73 袖丈73



定価 41,800円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ POP

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ダウン