『コールマンパワーハウスLP ツーバーナーストーブ2 スタンド 鉄板 ガス【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 20時 26分に出品され03月16日 20時 26分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コールマンパワーハウスLPツーバーナーストーブ2 スタンド 鉄板 470Tガス缶×2 の

セット

ツーバーナーは2年前に購入し、2泊のキャンプで一度使用しただけなのでほとんどキズや汚れはありません。

スタンドは10年くらい前にガソリンのツーバーナーを使用していた時から使っているので

キズや汚れは多少あると思います。

鉄板はトータル4～5回くらいの使用だとおもいます。

ガスは、未使用未開封です。

すべてコールマンの純正品です。

これからキャンプを始められる方にぴったりだと思います。

これから少しづつ使わなくなったキャンプグッツを販売したいとおもいます。

決算後、近場まで取りに来ていただければ、

送料分値引きさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テーブル・チェア・ハンモック 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コールマン

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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テーブル・チェア・ハンモック タグ コールマンパワーハウスLP

ツーバーナーストーブ2

スタンド 鉄板 ガス