『ZARA オーバーサイズ ショートコート MANTECO XS-Sサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 18時 25分に出品され03月13日 18時 25分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZARA ザラ

完売品／入手困難品

MANTECOタグ、ラスト1点



ZARA WOMAN コレクション

クロップドコート、スパンウールブレンド、シャツカラー、ケープスタイルスリーブ、フロントポケット、コントラストライナー、ボタンアップフロント



サイズ：XS-S（3サイズ展開）

この商品は通常より大きめのサイズ感です。



カラー： ゴールデンブラウン

素材：外側 75% ウール、25% ナイロン

裏地 100% レーヨン

定価：25990円

新品未使用タグ付き。完売品になります。

即購入頂いて大丈夫です。

よろしくお願いします。



ZARAは海外製品のため、糸の処理など甘い部分がありますのでご了承下さい。

#dress_me_up_コート

#dress_me_up_ジャケット



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着丈...ミドル

カ…



季節感...冬



季節感...冬, 春



季節感...冬, 秋, 春 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ZARA オーバーサイズ

ショートコート

MANTECO XS-Sサイズ