『volcom ボルコム 迷彩色 フード付き スノーボードウェア スキーウェア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 12時 37分に出品され04月05日 12時 37分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 volcomのスノーボードウェアです。

three weatherのパンツも付属しますのでこのまま使用いただけます。



170cm普通体型でちょうどいい着心地でした。





【デザイン】

迷彩色のデザインが特徴的で、スタイリッシュな印象を与えます。



【機能性】

フード付きで、寒い日でも快適に着用できます。ジッパーは全開タイプで、着脱が容易です。



【用途】

スノーボードなどのウィンタースポーツに最適なウェアです。



- 色: 迷彩色

- フード: あり

- ジッパー: 全開タイプ

- デザイン: バックにロゴあり

- ロゴ: ダイヤモンド型のロゴ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



デザイン···アウトドア系 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ボルコム