『MACKINTOSH ウールコート ダブル 42 ハウンドトゥース【2024年最新】 』はヤフオクでから05月09日 00時 59分に出品され05月09日 00時 59分に終了予定です。即決価格は22,540円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは

MACKINTOSH マッキントッシュ

ダブルブレスト ウールコート

です。



15万円ほどで購入の品です。





サイズ:42

カラー:ハウンドトゥース グレー×ブラック



ダブルブレストならではの特徴として、ボタンを留めるとスッキリスマート、外すと打つ合わせの深さからゆるりとしたAラインに見せられる可変性があります。

ビッグシルエットがトレンドとして浸透している中、ボタンの留め方によって雰囲気が変えられるというのは今後の変化にも柔軟に対応出来るという意味で好感触ではないでしょうか。



素材は上質なモノトーンのハウンドトゥースのウール生地を使用。

タウンユースのコートとしてストレスなく着られ、十分な暖が得られる絶妙な塩梅だと思います。



ボタン、裏地にもMACKINTOSHのブランド名がプリントされておりとてもかっこいいです。



オンオフ兼用いただけるかと思います。



お探しの方は是非。





#マッキントッシュ

#ダンケルド

#ステンカラーコート

#チェスターコート

#ゴム引き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MACKINTOSH

ウールコート ダブル 42

ハウンドトゥース