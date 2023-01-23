『HERMES エルメス カレ 90 大判 スカーフ アズレージョ ブルー 中古【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 37分に出品され03月26日 15時 37分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES エルメス カレ 90 大判 スカーフ AZVLEJOS アズレージョ 大航海時代 ブルー 中古



カラー ブルー ホワイト AZVLEJOS



サイズ 約 89×89㎝



シルク 100%



中古品です。目立ったキズ汚れはありません。保管の際の折りジワなどはございます。本体のみ。



【購入経路】質屋経営をしておりまして、買取品など出品させて頂いております。万が一トラブルございましたら評価前にご連絡頂ければ幸いです。



値引き交渉不可です申し訳ございません。



上記ご確認頂きまして、自宅保管ですのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。19429 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES

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