『【新品未使用】BACK DOOR×BEAMS 麺㐂やしまTシャツ Lサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 05時 45分に出品され03月23日 05時 45分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

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商品名: BACK DOOR×BEAMS 麺㐂やしまTシャツ





サイズ:Lサイズ





カラー:アイボリー





状態:新品未使用タグ付き



18年の夏にBEAMS JAPANで開催されたBACK DOORのPOP UPにて販売された富ヶ谷のうどんの名店"麺㐂やしま"のオフィシャルTシャツです。



min nano、creek、ah.h、ssz、jjjjound、BEAMS、The Apartmentやdaiwa pier39、ennoyエンノイとスタイリスト私物、everyone、wake、700fill、ALWAITH等やニューバランスの990v1.v2.v3.v4.v5.V6や993.992.991.2002.9060等のモデルやWallabee GTX、desart rockが好きな方にオススメです。



※落札後、24時間以内に入金可能な方以外は入札をご遠慮下さい。



※あくまで個人売買ですので神経質な方は入札をご遠慮下さい。



※気になる点がありましたら些細なことでもご質問ください。落札後の質問や交渉、それに伴うキャンセル等は受け付けておりませんのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ビームス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品未使用】BACK

DOOR×BEAMS

麺㐂やしまTシャツ

Lサイズ