『UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ カシミア100% 新品ストール【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 14時 25分に出品され04月07日 14時 25分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♪長さ 約180cm

♪幅 約60cm



手持ちのコートに合わせようと百貨店で購入したものですが、微妙に色が合いませんでした。



毛足の長いニットの上からさっと羽織るように身につけたり、本格的な寒さを感じる日には首元に巻いてマフラーとしても使用できます。



合わせやすい明るいグレーで、幅も長さもたっぷりとあります。

カシミア100%でとても気持ちの良い肌触りです。

タグは取ってしまいましたが、一度コートに合わせたのみの未使用品です。



今も27500円で売られています。





素材···カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ UNITED

ARROWS

ユナイテッドアローズ カシミア100%

新品ストール