『LORENA ANTONAZZI 毛皮ブルゾン【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 01時 53分に出品され04月21日 01時 53分に終了予定です。即決価格は28,250円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 イタリア高級ブランドLORENA ANTONAZZI のラビットファーブルゾンです。

表はウール、カシミヤ、シルク、内側はすべてラビットファーというとても贅沢なニットパーカーです。

腕にも中綿が入っているのでとても暖かいです。コートは必要ない位の暖かさで贅沢なカジュアルコーデを演出出来ます。

銀座のサンモトヤマで20万程て購入しました。着用回数は10回程。

パーカーのデザインをあまり着ることがなくなったのでお譲りします。

今こちらのブランドはとても値上がりしているのでオススメです！



ご購入前にプロフィール必読お願いいたします。



カラー...グレー



肩幅...40cm

身幅...46cm

着丈...59cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LORENA

ANTONAZZI

毛皮ブルゾン