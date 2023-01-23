『ROSE BUD(ローズバッド) チェック柄コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 21分に出品され03月22日 07時 21分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ROSE BUD(ローズバッド)

チェック柄コート





ドラマで女優さんが着用していて

即完売した人気コート



トレンドのオーバーサイズでゆったりした着心地

大きめのチェック柄とグリーンの色合いが外国のような雰囲気で可愛いです





Mサイズ

新品タグ付き







お値下げ不可となります(＞人＜;) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ローズバッド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ROSE

BUD(ローズバッド)

チェック柄コート