『【銀座三丁目購入・新品】MAXMARA テディベア ストール ショール 新品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 03時 12分に出品され04月09日 03時 12分に終了予定です。即決価格は50,000円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MAXMARA テディベア ストール ショール



カラー キャメル

素材 キャメル88%、絹12%

価格 107,800円



MAXMARAテディベアストールです。

銀座三丁目店にて購入しました。



試着のみ、タグ付き未使用品。

購入時、即完売の入手困難商品です。



タグ付き新品未使用ですが、一度人の手に渡っています。

この点、ご理解いただける方はご購入ください。



※簡易包装にて小さくたたんでヤマト宅急便にて発送予定です。たたみジワができますがご了承下さい。

※発送は、平日になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【銀座三丁目購入・新品】MAXMARA

テディベア ストール ショール 新品