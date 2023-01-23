『エルメス ツイリー23AW エルメスストーリー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 15時 35分に出品され03月21日 15時 35分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023AWツイリー

《エルメス・ストーリー》

新品未使用品。



カラー：黒 / ピンク / グレー

付属品：タグ(切っておりません)

※お箱が必要な方は＋500円でおつけします

購入場所：都内エルメス



2023秋冬コレクション

《エルメス・ストーリー》

ツイリー

シルクツイル

シルク 100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

ツイリー23AW

エルメスストーリー