『【新品未使用】THE NORTH FACE ON BALL JACKET【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 30分に出品され03月26日 11時 30分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 韓国正規店にて購入、新品未使用です。

定価:約24000円



- ブランド: THE NORTH FACE

- モデル名: MS MARION ON BALL JACKET

- 色: BLK / BLACK

- サイズ: XS / 85(ユニセックス)



サイズ詳細写真5枚目を参照ください

6枚目、158センチで着用したサイズ感です

日本のレディースヌプシと比較するとMサイズ相当かと思います

参考にしてください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】THE

NORTH

FACE

ON

BALL

JACKET