『エムプルミエ 新品タグ付き 34サイズダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから05月13日 04時 07分に出品され05月13日 04時 07分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材(詰め物)···ダウン,フェザー,ダック



種類···ダウンコート/ジャケット



着丈···ショート



カラー···ブラウン



素材(表地)···ポリエステル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: エムプルミエ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エムプルミエ 新品タグ付き 34サイズダウンジャケット