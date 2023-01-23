『美品【ユニクロ】ウルトラライトダウン エクストラウォーム（フリー）ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 05時 15分に出品され05月09日 05時 15分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 管理番号【0-339】

◎１点限り！早い者勝ちです♪

◎即購入OK！

◎送料無料（匿名配送）

◎フォロー割・おまとめ割できますので、コメントください^ ^

◎プロフを見るとさらにお得に❣



#kumaの古着屋→商品一覧はこちら！



お得情報や値下げに関しての詳細はプロフをご参照ください！



※商品に不備があった場合は返金致します*.

（受け取り評価をする前にメッセージください♪）



【スタイリッシュなデザイン】

このダウンジャケットは、ネイビーの色合いが特徴で、どんなコーディネートにも合わせやすいスタイリッシュなデザインです。



【優れた保温性】

高品質のダウン素材を使用しており、寒い季節でも暖かさを保ちます。軽量でありながら、しっかりとした保温性を提供します。



【便利なフード付き】

フードが付いているため、風や雨からも守ってくれます。アウトドアや日常使いに最適です。



- 色: ネイビー

- 素材: ダウン90、フェザー10

- デザイン: フード付き



柄・デザイン··· 画像参照



素材：画像参照



サイズ表示：画像参照



＊色に関しましては、主観で判断しておりますので、正規カラーなどとは言いまわしが異なる場合がございます。



◉採寸

平置きで採寸しております。

計測値のご不明な点、再計測等お気軽にお申しつけください！



◉発送方法：基本的に、らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便として発送致します。早めのご到着をご希望の場合はらくらくメルカリ便をご指定下さい。



◉発送までの日にち：1〜3日での発送を心がけております。



◉梱包方法：簡易包装となりますが１つ１つ丁寧に梱包します。



丁寧に保管や検品しております。



クレーム返品はご容赦下さい。



その他注意事項等はプロフをご確認ください。



気になる点がありましたらお気軽にご質問ください♪



お読みいただき、ありがとうございました。



$$1280 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品【ユニクロ】ウルトラライトダウン

エクストラウォーム（フリー）ネイビー