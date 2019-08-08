『HUAWEI P30 lite Premium ◆ 4GB/128GB【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 11時 47分に出品され03月12日 11時 47分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HUAWEI P30 lite Premium ◆ 4GB/128GB Android10 3340mAh 6.1inch(1080×2312dot) Kirin 710/ au HWV33



利用制限・残債なし〇 IMEI:869088040069093

SIMロック解除済み〇

おさいふケータイ（NFC）未利用かデータ削除済み〇

バッテリー性能 94％(AccuBattery)



2019年5月に発売された評価の高いミドルレンジスマホです。

SoCがkirin 710で有名ではありませんが、スナドラ665（Xperia10 II等）より少し劣るくらいのスペックです。

Premium版は、ストレージが128GBと、通常版の2倍となっています。

NFCはありますが、おさいふケータイ（Felica）には対応していません。

指紋認証や広角カメラもあり、スリムで軽量（159g）なのがとても良いです。



正面左側のフレームにキズがありましたが、全般的に使用感も少なくとてもキレイです。



カメラと指紋認証、基本的な動作確認は行っております。

アルコールで清掃してます。上書き消去でデータの完全消去をしています。

梱包は、最後の画像の様に、プチプチ袋に、防水クッション封筒に入れて送ります。



HUAWEI P30 lite Premium ミッドナイトブラック 128GB



シリーズ: HUAWEI

機種名: HUAWEI P30 lite Premium

型番: HWV33

カラー: ミッドナイトブラック

容量: 128GB

SIMタイプ: nano

発売日: 2019-08-08 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ファーウェイ