『HUAWEI P30 lite Premium ◆ 4GB/128GB【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 11時 47分に出品され03月12日 11時 47分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ファーウェイ
☆motorola edge 40 使用浅☆
¥ 17600
Apple iPhone 12 青 本体 SIMフリー 傷あり
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【ジャンク品】【本体のみ】 ASUS zenfone9 8gb/256gb
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落札価格10124円
238 入札履歴
終了
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