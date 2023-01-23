『grove ペチコート インナーキャミソールワンピース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 28分に出品され03月05日 20時 28分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 grove インナーキャミソールワンピース



ワンピースにあわせるとフリル裾が

見えてかわいいです(*^^*)

着なくなったので出品しました。



2.3回使用です。

素人採寸(平置き)

着丈 約70㎝

胸囲 約33×2(後ろ部分ゴムあり)

フリル丈 約18㎝



自宅保管品になりますのでご理解頂ける方宜しくお願い致します。



小さく折り畳み発送致します。

シワなどご了承下さいm(__)m



柄・デザイン...無地



カラー...ゴールド

カップ...カップなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: グローブ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ grove ペチコート インナーキャミソールワンピース