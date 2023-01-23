『HUGO BOSS ステンカラーコート M(46)サイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 06時 12分に出品され04月10日 06時 12分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HUGO BOSSのステンカラーコート。

5年ほど前に購入し、ローテーションの一部として使用していましたが、登板機会がかなり少ないので出品します。



裏地にシワなどの使用感がありますが(写真3枚目のようにぱっと見では目立たないレベル)、表側などには大きな傷みもなくまだまだお使いいただけると思います。



素人採寸ですが、サイズは以下のとおりです。

着丈：98cm

肩幅：45cm

袖丈：45cm

身幅：52cm

(表示サイズ 46 (M))



素材...ウール （化繊20％混・写真7枚目）

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

フード...フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヒューゴボス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HUGO

BOSS

ステンカラーコート

M(46)サイズ