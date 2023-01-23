『【今季新品】apart by lowrys スノーパーフェクトブルゾン ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 18分に出品され03月17日 09時 18分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 apart by lowrys アパートバイローリーズ

【スタッフプロデュース】

スノーパーフェクトブルゾン

カラー：ブラウン 58

サイズ：FREE

アイテムコード：152715

定価：24,200円



2024年10月に新品を購入。

新品未使用、タグ付きです。



とても気に入って購入しましたが、他にも同じようなダウンを購入しているため、こちらは綺麗な状態のうちに出品することにしました。



マットな素材、ブラウンのお色味、ボタンのデザインなどカジュアルにならず落ち着いた印象のミドル丈ダウンです。

フードは簡単に取り外し可能。

軽くてとても暖かいです。



配送の際はコンパクトに圧縮して梱包する可能性がございますのでご了承ください。



お値下げは予定しておりません。



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撥水機能付き！！

雪の降るエリアのスタッフたちの、こんなアウターあったらいいなが実現〜！

極寒を乗り切る快適アウター！「スノーパーフェクト

ブルゾン」

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【デザインと特徴】

ヒップがすっぽり隠れる着丈の中綿ブルゾンです。

裾ドロスト入りでお好みのシルエットに調整可能◎

車に乗っていても邪魔にならない丈にこだわりました。

フードはファスナーで取り外し可能で、スタンドカラ一としても着用していただけます。

袖口とフードのふちにゴムを入れて冷たい空気を侵入しにくくしています。

フロントはファスナー＋ブラインドホックのダブル開閉仕様です。



【素材特徴】

撥水性や耐久性にすぐれた機能性素材を使用

ピーチフェイス（うぶ毛タッチ）でマットな表面感とソフトでしなやかな風合いが特徴です。

中綿はアダストリアオリジナルの【エアサーマル】

保温、軽量、リサイクル素材。

撥水加工をほどこしている生地なので、水をはじきやすく、汚れもさっとふきやすいです。



【洗濯可否】

手洗いでのお手入れが可能です。



カラー···ブラウン

素材(詰め物)···ポリエステル(中綿)

素材(表地)···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アパートバイローリーズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【今季新品】apart

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スノーパーフェクトブルゾン

ブラウン