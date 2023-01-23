『90-00s llbean penobscot parka primaloft【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 21時 14分に出品され04月03日 21時 14分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エルエルビーン ペノブスコット パーカー



年代によって中綿やグースダウン等インサレーションの種類があるペノブスコットですがこちらはプリマロフトが使用された自宅で洗濯も可能なモデルです。



メルカリの市場を見ても意外と80年代のダウンが使用されているモデルよりもこちらの新しいモデルの方が出回ってる数が少ないと思います。



あまり目立ちませんがフロント下部にしみと袖先に汚れが見られます。画像をご参照ください。



表記よりも実寸サイズは大きめに感じます。



表記サイズ:M

身幅:64cm

着丈:85.5cm

袖丈:65cm

カラー:ヘザーブルー





中古品にご理解のある方のご購入をお願いします。

細かな状態など気になる方はお気軽にご質問ください。



他にも出品していますのでそちらもご覧頂けると嬉しいです。





----------

mars

ecwcs

sekri

beyond

halys

pcu

level5

gore-tex ゴアテックス

nike ナイキ

cabelas カベラス

carhartt カーハート

columbia コロンビア

eddie bauer エディバウアー

ebtek

gap ギャップ

orvis

patagonia パタゴニア

polo ralph lauren ポロラルフローレン

stussy ステューシー

supreme シュプリーム

timberland ティンバーランド

the north face ノースフェイス

wild things tactical ワイルドシングスタクティカル

woolrich ウールリッチ

ダウンジャケット

ナイロンジャケット

90s

古着

ビンテージ

---------- 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90-00s

llbean

penobscot

parka

primaloft