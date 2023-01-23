『昭和レトロ 1980年代 ロングコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 00時 58分に出品され03月04日 00時 58分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グリーン

着丈···ロング

柄・デザイン···無地



身長155センチぐらいの妹が着用していました

レトロな中にガーリーな雰囲気



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M カラー: グレイ系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 昭和レトロ 1980年代 ロングコート