『【良品 正規品】エルメス ツイルレーヌ マルジェラ期 ニット レディース M【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 10時 43分に出品され04月14日 10時 43分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【エルメス マルジェラ期 ツイルレーヌ】

高級感溢れるシルクとカシミヤ素材で、上品な星座柄が魅力のエルメスヴィンテージです。



●アイテム

エルメス HERMES

ニット セーター トップス

ハイネック 長袖 レディース

ツイルレーヌ マルジェラ期

異素材切替 スカーフ柄 カレ柄 宇宙 星 星座 イタリア製 正規品 希少 ヴィンテージ



●サイズ（cm）

表記サイズ：M

肩幅：35

身幅：46

袖丈：62

着丈：62



平置き実寸。着画には対応できかねます。



●状態

B（良い）：使用感があるが、通常使用による傷や汚れが少なめの状態。目立たない傷や軽い使用痕はあるが、機能や外観に大きな問題はない。



所々小さなシミがありますが、まだまだご使用可能です。

万が一正規品ではないと鑑定された場合、全額返金いたしますのでご安心ください。



●カラー

ベージュ アイボリー

※写真の撮影状況やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承くださいませ。



●素材

絹 シルク／カシミヤ



●他にも多数出品中

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●購入元

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト

その他ネット購入の不要品など



●発送について

水濡れ等の対策をした上で簡易包装にて発送します。

1～2日で発送します。万が一遅れる場合は連絡差し上げます。



●その他

お写真に写っている撮影用小物は付属致しません。（付属品は説明分に記載いたしております）

あくまで中古のお品となっております。素人の検品なので細かな見落としなどはご容赦ください。

良く検討頂いた上でご購入して頂き、購入後のキャンセルはご遠慮下さい。

細かい色の相違や数センチの採寸相違なども御座いますので細かい方はお控えください。



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●管理番号

0905-0905-16856-2509-1



サイズ...M

カラー...ベージュ

素材...カ… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【良品

正規品】エルメス

ツイルレーヌ

マルジェラ期

ニット

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M