『Globe Trotter 16インチ アタッシュケース ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 08時 27分に出品され04月07日 08時 27分に終了予定です。即決価格は14,352円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 グローブ・トロッター、16インチ、アタッシュケース、ブラックの出品です。

10年ほど前に正規店で購入しました。

鞄全体の細かな傷、四隅の角の傷、ハンドルの曲がり(ハンドル内の素材の折れ？)、鍵のバネの故障、鍵無し、などの状況ですが、鞄としての使用自体には一応問題ございません。

写真に写っているものが全てで、備品などはございません。

中古である事をご理解いただける方に購入いただければと思っています。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: グローブトロッター

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Globe

Trotter

16インチ

アタッシュケース

ブラック