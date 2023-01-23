『正規品stone Island ダウンジャケット Naslanストーンアイランド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 11時 52分に出品され04月28日 11時 52分に終了予定です。即決価格は42,120円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用機会が減ったので出品します！

ssence購入の正規品です！

サイズ・商品情報の写真を載せてますのでご確認よろしくお願いします！

使いやすいアイテムで、ストーンアイランド の スウェット 、トレーナー 、ニット 、カーゴパンツ 等と合わせてももちろんいいと思います！

THE NORTH FACEのヌプシやバルトロのように被ることはほぼほぼ無いかと思われます！



ブランド: ストーン アイランド stone Island

モデル: Naslan Light watro down - tc ダウン ジャケット

カラー: 黒 ブラック BLACK

サイズ: L

購入先: ssence エッセンス

付属品:写真に移るタグ・袋

着用回数: 5回程度

購入金額:181000円



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 正規品stone

Island

ダウンジャケット

Naslanストーンアイランド