『極美品 HERMES 鍵柄 カレ90 シルク100% 大判 スカーフ ブラック系【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 15時 35分に出品され03月04日 15時 35分に終了予定です。即決価格は8,969円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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他にも、スカーフを出しております。

#しばぽのスカーフ



♦︎在庫あと1点のみ



【ブランド】

HERMES

エルメス



【特 徴】

極美品 高級 ストール ショール レディース LES CLES カレ90 シルク100% 鍵柄 大判 大判スカーフ made in France バッグ用スカーフ プリントスカーフ



【状 態】

大きな傷汚れの無い美品なスカーフです。

あくまでも自宅保管品＆リユース品となるため、細かい事が気になる方はご遠下さい。

配送時はコンパクトに致しますのでシワ等はご容赦下さい。



【サイズ】

平置き採寸

縦幅 ：90cm

横幅 ：90cm



※素人採寸となります、誤差はご了承下さい。



【カラー】ブラック 系 マルチカラー



【素 材】シルク100%



【生産国】フランス フランス製



【商 品】スカーフ1枚（※スカーフ以外の物は付属致しません。）



【購入元】

※ ブランドリユース店鑑定済商品

(正規取扱AACD加盟店 ）



また、サイズ＆イメージ違い等の返品は受け付けておりません！

中古品、素人検品、自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。

商品写真は写りによって色味等、多少異なる場合があります、予めご了承お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 極美品

HERMES

鍵柄

カレ90

シルク100%

大判

スカーフ

ブラック系