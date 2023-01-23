『Barbour A&F別注 Bedale バブアー ビデイル エーアンドエフ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 06時 17分に出品され03月18日 06時 17分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MWX1241



サイズ 40



色 セージ



中古品となりますので、ご理解頂ける方のみお願い致します。









1980年、Barbour社は乗馬用のショートジャケットを開発しました。それはオイルドジャケットで、ラグランスリーブ、サイドベンツ、ハンドウォーマー、袖口のリブ等のディテールが特徴です。特に乗馬用にデザインされたジャケットですがアウトドアやタウンなどでも幅広く使用され、現在ではBarbour社の代表的なジャケットになっています。

初代日本販売代理店A&Fが2017年秋、発売当初より使われていたDRESS GORDONと称される英国を代表するタータンチェックのコットンライニングを使用し、限定モデルとして再現しました。



※今回の復刻はオリジナルフィッティングのBEDALEでドレスゴードンのライニングを装着したものとなっています。

※別売りのデタッチャブル・ウォームライナーも当時のスナップ止めのモノでは無く、現在販売されているウォームライナーがそのまま装着出来るようになっております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbour

A&F別注

Bedale

バブアー

ビデイル

エーアンドエフ