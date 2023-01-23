『Electrolux 空気清浄機 PA91-406GY エレクトロラックス【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 00時 14分に出品され03月27日 00時 14分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アプリ上では、フィルター使用率49％程です。

状態は 目立つ傷や汚れも無く比較的綺麗です。綺麗ですが細かな傷、汚れ等はご容赦ください。

付属品 リモコン、取説あり。

動作確認済み







#PA91-406GY 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エレクトロラックス