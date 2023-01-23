『ジャーナルスタンダード レリューム ステンカラー コート アウター ウール【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 14時 40分に出品され04月29日 14時 40分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品ですが、今後着用予定がないので出品します

サイズ→S

カラー→ブラック

詳しい素材やカラー、サイズは写真でご覧ください。



※素人の自宅保管ということをご理解ください。

※購入前にコメントな頂けると幸いです。

※採寸や状態については、誤差、個人差による違いがあることをご理解ください。

※写真は極力現物と同じ見え方で撮っておりますが、素人撮影ということをご理解ください。

※所用により発送が遅れる場合がありますが、その際はご連絡いたします。



#メンズ #レディース ワイド スリム ビッグ シャープ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ジャーナルスタンダードレリューム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャーナルスタンダード

レリューム

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ウール