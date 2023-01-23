『【新品】 MBスーパーハイエンド ステンカラー コート （ブラック）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 18時 59分に出品され03月28日 18時 59分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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出品商品：MBスーパーハイエンドステンカラーコート

購入時期：2019年10月頃 (公式通販MBサイト)

種類：ステンカラーコート

カラー ： 無地ブラック

素 材 ： 表地：ウール90%ナイロン10% ／裏地：キュプラ100%

サイズ ：【Ｍサイズ】

身 幅 ： 66 cm

着 丈 ： 120 cm

裄 丈 ： 89 cm(ラグランなので肩幅は計測不能です)

袖口幅 ： 16.5 cm

※フィッティング：MB氏は身長175cm体重69kgでMサイズを着用しています。

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商品状態：新品／未使用品

※ 試着しイメージと異なっていたため出品します。コートをハンガーにかけて収納・保管、写真の通り美品だと思いますが少しでも気になる方は、ご購入をお控えください。

使用回数：１回（試着のみ）

傷汚れ有無：なし

配送方法：らくらくメルカリ便

※ 最小限の梱包で、発送させていただきます。また、リサイクル資材を使用することがございます。ご了承ください。



＼▼ 以下商品の詳細情報 ▼／

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『原価から考えると普通のブランドなら10万超えてもおかしくないコート』

「最高の素材とシルエットでコレクションブランドのクオリティを楽しむ」「一枚でサマになるディティール&デザイン」「着こなしかたで印象を変えられるトラッドorストリート」

・ロング丈でフォーマルな印象、少しゆったりサイズを選んでいます。

・ドレスライクな素材感なのでゆったりサイズでも少しキメた印象がある。そこでエリや前立て、袖先、裾先部分を【切りっぱなし】にすることで少しだけカジュアルな印象をつけました。ステッチで叩いて「ほつれ止め」してあります。

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※数量限定(約100~150枚)で、販売していたMBスーパーハイエンドアイテムです。興味のある方は、ぜひご検討ほどよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エムビー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】

MBスーパーハイエンド

ステンカラー

コート

（ブラック）