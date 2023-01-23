『タグあり●tageechita クロップド丈フェザーダウン MK240910-5【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 04時 03分に出品され05月03日 04時 03分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#satonachi





↓商品説明↓



タジチタ/T234YR010



定価25,300円



【tageechita】

クロップド丈フェザーダウンクロップド丈が最高にお洒落な旬顔ダウンジャケット。

ダウンの暖かさとフェザーのボリューム感が優しく体を包みこんでくれます。

高さのあるスタンドカラーはトレンドを抑えながら防寒対策もバッチリ。

裾のドロストを少しだけ絞ってもオシャレ◎

シンプルなデザインでどんなスタイルにも合わせやすい万能アウターです。

tageechitaはユニセックスでご着用いただけるジェンダーレスブランドです。



SIZE：L(身幅66cm：肩幅59㎝：袖丈60㎝：着丈51cm)

COLOR：ブラウン



【状態】

・襟回りに汚れ



・タグ付ありですが、多少の使用感がございます。一度人の手に渡った商品ですので神経質な方は購入をお控えください。



MK240910-K5











satonachi 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タグあり●tageechita

クロップド丈フェザーダウン

MK240910-5