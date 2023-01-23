『RIM.ARK リラックスルーズガウンコート ロングコート ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 00時 58分に出品され03月16日 00時 58分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RIM.ARK(リムアーク)

Relax loose gown coat

¥41,800



サスティナビリティで注目の再生ウールを使用した二重織生地を使い、以前あっという間に完売してしまったRelax loose gown coat。



今回は経緯にTOP糸を選ぶ事でソリッドカラーでも深みのある色に仕上げ、ベルトを内側に収納できるデザインへ変更と世界的に注目の再生ウールをいち早く使用しただけでなくデザイン面でもグレードアップさせております。



◇ブランド

RIM.ARK



◇素材

ウール69%ナイロン19%アクリル10%ポリエステル1.5%レーヨン0.5%



◇サイズ

36

肩幅（cm）：58

胸囲（cm）：118

着丈（cm）：115

袖丈（cm）：50



◇仕様

カラー：ブラウン



◇状態

目立つダメージ等なく

まだまだご着用いただけます。



ビニールにお包みしてから外袋に梱包いたします。





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2点以上複数購入で10%off

プロフィール欄をご確認ください˚✧₊

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※計測値の多少の誤差はご了承ください



※あくまでもUSEDなので、着用に問題ないレベルの微細なキズや汚れなど細かい見落としなども許せない方はご遠慮ください。



気になることがありましたらコメントください^ ^

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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ RIM.ARK

リラックスルーズガウンコート ロングコート ブラウン