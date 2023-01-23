『ユナイテッドアローズ アンゴラ ウール 上品 ロングコート 36 ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 18時 26分に出品され03月13日 18時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入したユナイテッドアローズのロングコートです。



特に汚れや毛玉もなくこれ位だと思います。



定価は68000円ほどでした。



高級感漂う上品なコートです。











カラー···ブルー



着丈···ロング



柄・デザイン···無地



季節感···冬



季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ユナイテッドアローズ アンゴラ ウール 上品 ロングコート 36

ネイビー