『SUN FEMIE ウールコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 21時 11分に出品され03月29日 21時 11分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SUN FEMIEのウールコートです。



20年前に5万円ほどで購入したそうです。



委託出品ですので、購入する際に一度コメントをいただきますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SUN

FEMIE

ウールコート