『GYDAダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 41分に出品され03月31日 00時 41分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度数時間着用しましたが目立つ汚れや糸のほつれはありません。

お値下げは考えてません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジェイダ

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ジャケット・アウター タグ GYDAダウンジャケット